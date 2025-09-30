自分たちのまちをきれいにしようと小学生が新潟市のシンボル・萬代橋を磨く清掃活動を行いました。力を込めて真剣に磨く児童たち。萬代橋に集まったのは万代長嶺小学校の4年生35人です。万代長嶺小学校は住んでいるまちをきれいにしようと総合学習の一環として毎年、萬代橋の清掃活動を行っています。国の重要文化財に指定されている萬代橋ですがことし3月には落書きが見つかりました。児童たちはぞうきんやブラシを使って汚れを落