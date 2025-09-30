私はユミ。息子タケル（年中）のお遊戯会の劇は、予想をはるかに超える賑やかさ！5人の桃太郎が思い思いの衣装で動き回り、キジ役のタケルが一生懸命にツバサをばたつかせている姿には微笑んでしまいました。そんな中、唯一のおばあさん役・ヒマリちゃんが堂々としていて印象的でした。子どもたちの楽しそうな笑顔を見ながら、きっと素敵な思い出になるだろうと感じました。劇が終わり、先生が今回の配役の舞台裏について話して