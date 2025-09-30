10年以上前に廃業した上越市の老舗旅館が改修され、2026年1月にホテルやオフィスなどの機能を備えた『複合型施設』としてリニューアルオープンすることになりました。 上越市高田地区の繁華街、仲町に残る『旧鈴木旅館』。 明治初期に創業し、120年以上にわたり城下町・高田を訪れる行商人や旅人などに愛されてきました。惜しまれながら10年以上前に廃業しましたが、このほど地方都市の再生のために新規事業に取り