父・司之介は一気に商売を広げようとするが…NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は10月1日、第1週「ブシムスメ、ウラメシ。」の第3回が放送される。武士のプライドから働かずにいた司之介（岡部たかし）が、かつての部下・金成初右衛門（田中穂先）と商売をはじめることになった。祖父の勘右衛門（小日向文世）は、司之介が商売をはじめることに怒るが、トキ（福地美晴）とフミ（池脇千鶴）は、変わり始めた司之介を応援する。