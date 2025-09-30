高齢者の認知症を予防するための取り組みや生活のサポートについて話し合う会議が大分県別府市で開かれました。30日市役所で行われた会議にはおよそ20の企業や団体が参加。 高齢者の認知症予防につながる交流の場の活動や見守り活動などについて関係者が報告しました。 別府市は「今後も企業などと連携を図りながら高齢者の支援につなげていきたい」としています。