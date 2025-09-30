地域の防災意識の向上に貢献しようと、大分ダイハツ販売が大分県大分市でセミナーを開きました。 防災セミナー 初開催となるこの防災セミナーには客と従業員およそ30人が参加しました。 講師は大分大学の防災コーディネーターが務め、地震や大雨により、これまでに県内ではどのような被害が起きたのかを説明し、日頃から備えをするよう呼びかけていました。 防