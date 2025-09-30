＜日本女子オープン事前情報◇30日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞苦い思い出はたくさんある。「“あれ”とかですよね。でも、いい思い出のほうが強く残っています」。プロアマ大会で18ホールを回った吉本ひかるは、笑顔で時間を6年前に巻き戻した。≪写真≫ウッドは簡単だ！名手・吉本ひかるがコツを伝授今回と同じコースで開催された2019年「日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯」。プロ3年目