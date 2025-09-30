栃木県の盲学校の教師が、当時16歳の少女にみだらな行為をしたとして逮捕されました。栃木県立盲学校高等部の教師・竹村修一容疑者(55)は去年8月、18歳未満だと認識していた当時16歳の少女に、神奈川県のホテルでみだらな行為をした疑いで愛知県警に逮捕されました。警察によりますと、2人はおよそ5年前に配信アプリのチャット機能で知り合い、連絡を取り合っていたということで、少女が警察に相談したことで発覚しました。