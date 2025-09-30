埼玉県熊谷市で起きた死亡ひき逃げ事件が未解決のまま30日で16年経ち、遺族がラジオ番組で情報提供を呼びかけました。【映像】遺族がラジオ番組で情報提供を呼びかけ「逃げることを考えない社会になることで、より安心安全な交通社会が実現できると思う」（小関孝徳さんの母親）2009年9月熊谷市で帰宅途中だった小学4年の小関孝徳さん（当時10）が、車にひき逃げされて死亡しました。事件は未解決のまま30日で16年が経ち、孝徳