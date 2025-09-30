【ワシントン＝阿部真司、池田慶太】米国のトランプ大統領とイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は２９日、ホワイトハウスで会談した。両氏は人質の解放やイスラエル軍の段階的撤退、パレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する国際機関の創設などを柱とする２０項目の和平計画に合意した。イスラム主義組織ハマスの回答が焦点となる。トランプ氏は会談後の共同記者会見で、米国が提案した計画に同意したネタニヤフ氏に謝意