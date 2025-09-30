記者会見するSVリーグの大河正明チェアマン＝30日、東京都千代田区バレーボールのSVリーグの大河正明チェアマンは30日、東京都内で記者会見し、2026〜27年シーズンにタイで公式戦を開催する方針を明らかにした。男女ともに試合を行う意向で、日程や参加チームなどの詳細は今後決める。リーグの海外戦略の一環で、初の試みとなる。30日には社員総会を開き、SVリーグとしてスタートを切った24〜25年シーズンの決算が報告された。