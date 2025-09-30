倒壊したイスラム寄宿学校＝30日、インドネシア東ジャワ州の州都スラバヤ近郊（AP＝共同）【ジャカルタ共同】インドネシア国家災害対策庁は30日、東ジャワ州の州都スラバヤ近郊のイスラム寄宿学校で29日、集団礼拝中に建物が倒壊し少なくとも3人が死亡したと発表した。38人が行方不明で、下敷きになっているとみられる。発表によると、生徒ら100人超が避難したり救出されたりした。学校は4階の増設に向けた工事中で、基礎が耐