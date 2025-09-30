スリランカのディサナヤカ大統領を出迎えられる天皇陛下＝30日午後、皇居・御所（代表撮影）天皇陛下は30日、皇居・御所で、スリランカのディサナヤカ大統領と会見された。大阪・関西万博のナショナルデーに合わせて来日した。陛下は車寄せで出迎え、大統領と笑顔で握手を交わした。宮内庁によると、会見は約25分間で、陛下は「ナショナルデーはいかがでしたか」と尋ね、大統領は「大変うまくいって良かった」と答えた。陛下は