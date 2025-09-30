従業員の防災意識を高め、火災や地震の発生に備えていこうと、大分県大分市のJR大分駅ビルで30日訓練が行われました。 訓練 この防災訓練は、JR九州大分支社と大分駅ビルの運営会社・JR大分シティが連携して毎年春と秋の2回行っているものです。30日はおよそ280人が参加しました。 このうち、商業施設のアミュプラザおおいたでは4階から出火したという想定で訓練が行われ、従業員が消火器を使った初期消火や客の