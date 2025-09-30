◇プロ野球セ・リーグ巨人−中日(30日、東京ドーム)巨人の田中将大投手が細川成也選手に2ランを浴びました。日米通算200勝のかかる田中投手。初回に打線が3点の先制点で援護します。ところが、3回は2アウトから1番の岡林勇希選手に内野安打を許すと、2番の細川成也選手に右中間への20号2ランを献上。マウンド上で悔しそうな表情を浮かべました。さらにその後、四球と安打でピンチを招きましたが、5番の福永裕基選手を三振にとり