日米通算２００勝を目指して３０日の中日戦（東京ドーム）に先発した田中将大投手（３６）は初回に３点の援護をもらったが、３点リードの３回に細川から２ランを浴びて１点差に迫られた。田中将は初回に走者を出しながらも無失点に抑え、安定感のある投球を披露。その直後の攻撃で、巨人打線が先発右腕の偉業達成を後押しするかのような猛攻を見せた。先頭打者・若林とキャベッジが連打で出塁して一、三塁の好機をつくり、一