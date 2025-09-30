大分県大分市の幼稚園で園児たちが稲刈りを体験しました。 のだ山幼稚園の園児 稲刈りを体験したのは大分市にあるのだ山幼稚園の園児およそ70人です。こちらでは農作物を育てることで食の大切さを学んでもらおうと、毎年、園の田んぼでコメを育てています。 園児たちは、2025年6月に田植えをした「なつほのか」を先生たちと一緒に刈り取っていました。 のだ山幼稚園の園児 ◆園児「お米がたく