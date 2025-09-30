橋やトンネルの名前を記した名板を盗んだとして、30日までに美郷町に住む男など3人が逮捕されました。秋田、岩手、山形の3県でこれまでに橋やトンネルの名板が100枚以上盗まれているということです。こちらは警察が押収した橋やトンネルの名板です。このほかにもすでに売却されたものがあるということです。“犯行時”の服装や使用した道具も公開されました。窃盗などの罪で30日までに逮捕されたのは、美郷町安城寺の塗装工 池田悠