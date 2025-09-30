ドル指数、本日も低下米政府機関閉鎖への警戒感続く＝ロンドン為替 ドル指数は先週末から３営業日連続で低下している。米政府機関閉鎖への警戒感が払しょくできず、ドル売り圧力に押されている。東京午前には９８．０４５まで小幅に上昇したが、その後は低下の流れが再開している。ロンドン時間には９７．６６８に安値を広げている。１０日線９７．６７１、２１日線９７．６８６など、かろうじてサポート水準として踏