陸上長距離のＭ＆Ａベストパートナーズの神野大地・選手兼監督（３２）が３０日、今季は監督に専任し、来年１月１日のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝、７区間１００キロ）初出場を目指す考えを明かした。神野選手兼監督は６月２６日に自身のＳＮＳで、ジストニアの手術を受けたことを公表した。ジストニアは神経系の障害による筋収縮にかかわる運動障害など疾患。「まだ、走りの感覚は良くありません。選手として諦めたわけ