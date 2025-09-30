◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（東京ドーム）「２番・左翼」で先発出場した中日・細川成也外野手が２０号２ランを放った。０―３の３回２死一塁。日米通算２００勝に王手の先発・田中将大の１４４キロ高め直球を捉えて、右中間席にたたき込んだ。２試合ぶりの一発に「なんとか入ってくれてよかったです。引き続き、（先発の）マラーを援護できるように頑張ります」と汗を拭った。この日を含む直近５試合で３本塁打と好調