同僚の隊員につばを吐きかけたとして陸上自衛隊の27歳の3等陸曹が停職の懲戒処分を受けました。3等陸曹は「冗談のつもりだった」と話しているということです。陸上自衛隊秋田駐屯地によりますと、戦闘を支援する部隊第11施設群に所属する27歳の3等陸曹は、3年前の7月、秋田駐屯地で同僚の隊員につばを吐きかけました。後日、被害を受けた隊員が、所属する部隊の上司に相談し発覚したもので、3等陸曹は聞き取りに「冗談のつもりだっ