東京都の小池百合子知事はきょう（30日）の都議会で、都内の火葬料金が高騰していることを受け、今年度中に都内すべての火葬場についての実態調査を行う方針を明らかにしました。小池百合子 都知事「人生最後の儀式である火葬につきまして、安定的な体制の確保を目指してまいります」小池都知事はきょう（30日）の都議会の答弁で、「都内の死亡者数の長期推計と、都内全ての火葬場の火葬能力などの調査を今年度に実施するなど