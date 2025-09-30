◇セ・リーグ横浜（2025年9月30日ヤクルトーDeNA）ヤクルトの村上宗隆内野手（25）が21号2ランを放った。通算250本塁打へ残り5本とした。1−1の3回1死一塁、1ボールからの2球目、DeNAの2番手・篠木の直球を右翼席に運んだ。勝ち越しの21号2ランとし、ベンチでは満面の笑みを浮かべた。「打ったのはストレート。早いイニングで勝ち越せて良かったです」村上は27日の広島戦（神宮）で7年連続20本塁打をマーク。01〜07