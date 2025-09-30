地球温暖化対策として、大分県内企業の取り組みに注目です。 太陽光発電で電気自動車の電力を賄う設備を開発した中津市の企業が太平洋の島国・パラオで実証実験をスタートさせています。 こちらはパラオで29日行われたイベントの様子です。参加したのは、寺下満社長など中津市の企業・T-PLANの社員たち。 T-PLAN提供 自社で開発した小型電気自動車の電力を太陽光発電で賄う設備について、現地の政府関係