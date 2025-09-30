アサヒグループホールディングス（HD）は30日、サイバー攻撃を受けて発生したシステム障害の影響で、全国に約30ある工場の多くで生産を停止していると明らかにした。障害は30日夜の時点で復旧のめどは立っていないという。ビールや飲料などの受注や出荷業務ができない状態が続いており、それに伴って一部の生産を見合わせた。長期化すれば小売りや外食産業などへ広く影響が及ぶ恐れがある。工場の具体的な停止状況については明