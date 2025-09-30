天皇陛下は３０日、皇居・御所で大阪・関西万博のため来日したスリランカのアヌラ・ディサナヤケ大統領と会見された。宮内庁によると、約２５分間の会見では、上皇ご夫妻が１９８１年に同国を訪問されたことが話題になり、陛下は「スリランカの方々から大変歓迎され、非常に良い思い出を持っていると聞いています」と述べられたという。