インドネシアにあるイスラム教系の学校で礼拝堂が倒壊し、少なくとも生徒3人が死亡したほか、およそ100人が負傷しました。インドネシアの東ジャワ州にあるイスラム教系の寄宿学校で29日、敷地内にあるモスク＝礼拝堂が倒壊しました。地元当局によりますと、当時、モスクでは100人以上の生徒が礼拝を行っていて、がれきの下敷きになった少なくとも生徒3人が死亡しました。また、教師や地元の住民を含むおよそ100人が負傷し、うち数