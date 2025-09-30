東京タワーを望む「ザ・プリンスパークタワー東京」のバーの特別席＝30日午後、東京都港区西武・プリンスホテルズワールドワイドの旗艦ホテルの一つ「ザ・プリンスパークタワー東京」で30日、リニューアル工事を終えた上層階の内覧会が開かれた。東京タワーを眼前に臨む最上階のバーなどを全面的に改装。1日3組の限定となる窓際の特別席を食事付き10万円で販売する。改装したのは最上階33階のバーとレストラン、32階のスイ