30日午前、由利本荘市の国道で70代の夫婦が乗る軽乗用車がガードレールに衝突する事故がありました。助手席に乗っていた夫が意識不明の重体となっています。事故があったのは由利本荘市内黒瀬の国道105号です。由利本荘警察署の調べによりますと午前9時20分ごろ、国道を由利本荘市の中心部方向に走っていた軽乗用車が道路左側のガードレールに衝突しました。乗っていたのは由利本荘市川口に住む70代の夫婦