30日早く、美郷町役場から1キロ余りの雑木林で3頭のクマが目撃され、約4時間、木の上にとどまり続けました。親グマとみられる1頭は捕獲され、ほか2頭は立ち去りましたが、町では、外出の際に細心の注意を払うよう呼びかけています。クマがとどまったのは美郷町本堂城回の雑木林です。警察などによりますと30日午前6時すぎ、付近を巡回していた町役場の職員が木の上に1頭、近くのやぶに2頭のクマがいるのを見つけました。親グマと2
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 市長のラブホ密会動画 流出か
- 2. 大越アナの偏向報道 広がる余波
- 3. 元棋士が殺人未遂...恐怖の現場
- 4. カズレーザーに異変? 番組を棄権
- 5. しゃべくりで1時間無言 不満殺到
- 6. ディズニー離れ「ミセス」原因か
- 7. 日航 飲酒リスク高い6人を外す
- 8. 高市派党員を強制離党? 文春報道
- 9. 刺された80代女性 病院で死亡
- 10. 日本向けマグロ漁船 人権侵害か
- 1. 市長のラブホ密会動画 流出か
- 2. 元棋士が殺人未遂...恐怖の現場
- 3. 日航 飲酒リスク高い6人を外す
- 4. 高市派党員を強制離党? 文春報道
- 5. 刺された80代女性 病院で死亡
- 6. 日本向けマグロ漁船 人権侵害か
- 7. 注意喚起からの炎上 一転し謝罪
- 8. 会社の金で10億円の家購入? 批判
- 9. 前橋市長の騒動 男性への批判も
- 10. 美容室でわいせつ? 美容師の素顔
- 1. ADHDになりたい大人 急増の背景
- 2. アサヒ 国内約30工場で生産停止
- 3. 悠仁さまの皇室ジョークに大反響
- 4. 小泉氏が国外逃亡? ネット話題
- 5. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 6. 高市氏 麻生太郎氏に協力要請か
- 7. 家族の車で情事 浮気現場に衝撃
- 8. 前橋市長 心配されたおじ転がし
- 9. 自民選管・党員数訂正にSNS上で”憶測”拡散 小泉氏がコメント「非常に困惑し遺憾」
- 10. 風水ガチ追求のワンルームを内見
- 1. すっぴんなのに…美しすぎと話題
- 2. 日本を旅行する中国人に嫌悪感も
- 3. 海外女性3人の拷問&殺害を生配信
- 4. トランプ氏 YouTube停止で36億円
- 5. 永住権を廃止? 日本人にも影響か
- 6. 中国最大容量の発電所 送電成功
- 7. ガザ和平「地獄から救って」
- 8. 中国が新たな「Kビザ」を新設へ
- 9. 米大統領と会談 和平案に賛否
- 10. 前途多難な中国・レアアース磁石
- 1. 辞退した会社 1年後に検索したら
- 2. TikTok 大人世代の利用が急拡大
- 3. ベトナムで分離手術 兄は消えた
- 4. 売れまくる中国EV車 日本に指摘
- 5. 古米より新米が安い? 逆転の理由
- 6. メルカリ 海外から購入可能に
- 7. Wi-Fiルーター 電気代は安いのか
- 8. 「年収の壁」話題でバレる理由
- 9. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
- 10. 大きい出世をする人の特徴2つ
- 1. Google 2026年に「PCのOS」発表
- 2. Windows 11 2025年アプデ 追加
- 3. PayPayカード「あとから分割」
- 4. 「Premiere」iPhone版を配信開始
- 5. 「Galaxy Watch 8」注目の性能
- 6. ワンタップでアプリ操作 Elgato
- 7. Xiaomi 27インチ2Kモニター
- 8. 走行1000km ママチャリの魅力
- 9. ガーミン「Venu 4」新機能紹介
- 10. Amazon 4K液晶レグザが7%オフ
- 1. 田中将大 日米通算200勝を達成
- 2. 西武が「おかわり2世」戦力外へ
- 3. 相撲で大量転売? 協会は回答拒否
- 4. 田中が指名した小林の神リード
- 5. DeNA戦力外発表に「マジか」困惑
- 6. 武豊、ゴール直後に皇成へ一言
- 7. 田中200勝 東京D演出に感動の声
- 8. 田中&坂本 2人に暗雲立ち込める?
- 9. マー君200勝 世界トレンド1位に
- 10. 斎藤佑樹氏、マー君にコメント
- 1. 大越アナの偏向報道 広がる余波
- 2. カズレーザーに異変? 番組を棄権
- 3. しゃべくりで1時間無言 不満殺到
- 4. ディズニー離れ「ミセス」原因か
- 5. TDSの「BBB」19年間の歴史に幕
- 6. ワンオクRyota アヴリル妹と離婚
- 7. 貯金ない 林家ペーが苦境語る
- 8. 脊髄損傷8年 滝川英治が近況報告
- 9. 日テレDが謝罪 リュウジ氏明かす
- 10. 終了…ダウンタウンと縁切れたか
- 1. GUの黒スカートで大人見えコーデ
- 2. 想定外妊娠 股からボタボタ液体
- 3. GUスウェットで作る垢抜けコーデ
- 4. 「土師」はなんて読む？文字から読み方の想像がつかない！？
- 5. ルイ・ヴィトン 待望の新作登場
- 6. 薄毛コンプの彼 髪洗わず布団に
- 7. セレブ専業主婦の「ご褒美」に涙
- 8. 店員の態度が話題「pium」謝罪
- 9. 資生堂 クリスマススイーツ2種
- 10. せん妄か本音か 父の言葉に葛藤