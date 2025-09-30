30日早く、美郷町役場から1キロ余りの雑木林で3頭のクマが目撃され、約4時間、木の上にとどまり続けました。親グマとみられる1頭は捕獲され、ほか2頭は立ち去りましたが、町では、外出の際に細心の注意を払うよう呼びかけています。クマがとどまったのは美郷町本堂城回の雑木林です。警察などによりますと30日午前6時すぎ、付近を巡回していた町役場の職員が木の上に1頭、近くのやぶに2頭のクマがいるのを見つけました。親グマと2