芸人や俳優としての活躍のみならず、手塚治虫文化賞短編賞を受賞した『大家さんと僕』（新潮社）をはじめ、マンガ家としても評価の高い矢部太郎の『ご自愛さん』（PHP研究所）が発売された。 本著は、マンガとテキストで構成された見開き1話完結の55編からなるエッセイマンガ。タイトルの『ご自愛さん』には、自分のことを後回しにしがちな「おつかれさま」な人たちに向けた思いが込められているという。 また、近年よく