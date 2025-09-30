（福岡中央社）台湾の金融機関で最大手の台湾銀行は29日、東京支店福岡出張所を福岡市内に開設した。24年に設置した駐在員事務所を格上げした。市内で開かれた開業式典に出席した同行の凌忠嫄董事長（会長）は「福岡出張所の設置は台湾銀行が日本に深く根を下ろし、長期的に発展していく決意を示すものだ」と述べた。凌氏は、同行が日本統治時代の1899年に株式会社台湾銀行として設立され、1946年に国営化された歴史を紹介。