タンスのゲンは、映像クリエイターチーム「こねこフィルム」とのタイアップ企画として、同社の商品を題材にしたショートドラマ全4本を公開した。●4作目は「もはや、ねこ。」今年7月に第1弾「ナイスなイス」と第2弾「寝落ち」を公開したのを皮切りに、9月12日には第3弾「擬人化」を公開。そして今回、全4作目となる「もはや、ねこ。」を公開している。この企画は、日常の何気ないシーンに家具・インテリアが溶け込む様子をユ