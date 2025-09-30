9月27日、timeleszの冠番組である『タイムレスマンお伊勢参り東海道中!脱落旅SP!』（フジテレビ系）が放送された。ゲストには、timeleszの楽曲『Anthem』の作詞・プロデュースを担当した、俳優でアーティストの山下智久がサプライズ登場。その立ち居振る舞いが注目を集めた。「番組後半、サプライズゲストとして姿を現した山下さんは、和室にきちんと正座し『初めまして』と、新加入の橋本将生さん、猪俣周杜さん、篠塚大輝さ