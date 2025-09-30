16歳の少女にみだらな行為をした疑いで、盲学校の教諭が愛知県警に逮捕されました。 【写真を見る】盲学校の55歳教諭「ホテルには行ったが、性行為したかどうかは覚えてない」16歳少女にみだらな行為した疑いで逮捕 逮捕されたのは、栃木県立の盲学校の教諭、竹村修一容疑者55歳です。 警察によりますと、竹村容疑者は去年8月、神奈川県川崎市のホテルで当時16歳の少女にみだらな行為をした、神奈川県の青少年保護育成条例違反