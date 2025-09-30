「変われ自民党とか言ってるけど、ぜんぜん変わってない。ぬるいですよ」「石破内閣は選挙で3連敗したのに、なかなか責任取らなかったから、いろいろ批判を受けた。私は本来、小泉さんね、総裁選、降りるべきですよ」9月29日に放送された『ひるおび』（TBS系）に出演した落語家・立川志らくが、自民党総裁選の真っただなかに悪質な“ステマ問題”が発覚した小泉進次郎氏の陣営に対し、冒頭のような批判を連発。“攻めた発言”だ