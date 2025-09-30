◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(30日、東京ドーム)巨人・泉口友汰選手が3回の守備から退きました。泉口選手は初回にレフトフライに倒れた打席で、右ふくらはぎに自打球が直撃。痛がる様子がありました。今季ここまで広島の小園海斗選手に次いで、リーグ2位の打率を記録しています。なお3回からは浦田俊輔選手がショートの守備につきました。