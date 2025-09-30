待望の今季初勝利に大きな貢献だ。パルマに所属する鈴木彩艶は９月29日、セリエA第５節のトリノ戦で先発フル出場した。１失点したものの、決定機を防ぐなど、２−１でチームの勝利を手助けしている。鈴木は前半、ジョバンニ・シメオネのゴール前での決定的なヘディングシュートを驚異的な反応でセーブ。いずれにしてもオフサイドの笛が吹かれた場面だが、その鋭い反射神経は賛辞を集めた。PKで先制して迎えた後半、パルマ