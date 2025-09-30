韓国・釜山を訪問中の石破首相は、李在明大統領と会談しました。両首脳は日韓関係を未来志向で発展させていくことを確認しました。現地から中継です。石破首相にとっては在任中、最後の外国訪問になる見通しで、良好な日韓関係を次の政権にも引き継いでいきたい考えです。石破首相「日韓の緊密な連携が、この地域のために、世界のために資するものになるように、日本国として努力していくことの必要性を改めて感じた次第であります