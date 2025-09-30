「巨人−中日」（３０日、東京ドーム）日米通算２００勝に王手をかけている巨人・田中将大投手が三回、中日・細川に痛恨の２ランを浴びた。３点リードで迎えた三回、２死から岡林に一塁内野安打を許した直後、細川に右中間へ１点差に迫られる２ランを被弾した。田中将は打たれた瞬間にフェンスオーバーを確信し、すぐには後ろを振り返らなかった。それでも、しばらくして後ろを見て、柵越えを見届けると苦虫をかみつぶしたよ