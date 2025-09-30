30日(火)午後は、各地で晴れて汗ばむ陽気になりました。 明日から10月、秋の話題をお伝えします。 ◆紅葉の見ごろ予想 日本気象協会の発表によると、県内屈指の紅葉スポット「弥彦公園」は11月11日ごろに見ごろとなりそうです。長引く残暑の影響で、例年より見ごろの時期が遅めのところが多くなりそうです。 今年は、本格的な秋が短くなりそうですから、もみじ狩りなど秋を楽しむチャンスを逃さないようにしてください。