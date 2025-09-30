30日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比190円安の4万4740円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4932.63円に対しては192.63円安。出来高は3396枚となっている。 TOPIX先物期近は3120.5ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.1ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物