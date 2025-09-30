30日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝147円96銭前後と、午後5時時点に比べ9銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝173円83銭前後と4銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース