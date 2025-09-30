「巨人−中日」（３０日、東京ドーム）巨人の泉口友汰内野手が初回無死一、三塁の場面で自打球を右ふくらはぎに当て、三回の守備から途中交代となった。この打席は左飛に倒れ、二回の守備にも就いていたが、三回から遊撃には浦田が入った。泉口は打率・２９９でリーグ２位の打率をマークし、トップの広島・小園を追いかけていたが、この日は１打数無安打で打率は・２９８に落ち、残り１試合で８厘差を追いかけるという厳し