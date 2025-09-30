北海道北見市の国道で９月３０日午後１時半ごろ、自転車の女性が乗用車にはねられました。乗用車は現場から立ち去っていて、警察はひき逃げ事件とみて捜査しています。北見市小泉の国道で午後１時半ごろ、自転車の女性が乗用車にはねられました。警察や消防によりますと、この事故で自転車に乗っていた７０代とみられる女性が頭にけがをして、意識がもうろうとした状態で病院に運ばれました。女性をはねた乗用車は現場から立ち去っ