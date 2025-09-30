日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は30日、左手首の手術の影響で欠場が続いているシード選手の小祝さくら（27＝ニトリ）に、負傷を公傷として扱う特別保障制度を適用すると発表した。公傷の内容、適用の由についてはプライバシー保護を目的に公表しない。保障の適用期間は8月8日に始まった北海道meijiカップから1年間で復帰後は欠場分と同数の試合に出場できる。小祝は、7月下旬の大東建託いい部屋ネット・レディースの第2ラ