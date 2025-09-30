長野県で生まれたオリジナルのブドウ「クイーンルージュ」が、今、旬を迎え、関西にも続々と出荷されています。「クイーンルージュ」(R)「クイーンルージュ」は、長野県果樹試験場が開発した赤系ブドウのオリジナル品種で、2019年に品種登録されると、2年後の2021年、市場にデビュー。美しい赤色の果皮と濃厚な甘みが特徴で、種がなく皮ごと楽しめるため、子どもから高齢者まで幅広い世代に人気です。栽培は長野県内の生産者に限