ボートレース多摩川の「G1ウェイキーカップ開設71周年記念」は予選2日間を終え、中盤戦に突入する。2日目9R、徳増秀樹（50＝静岡）が逃げて史上50人目の通算2500勝を達成した。デビュー31年、7654走目。「ホッとしています。51歳まで（11月29日が誕生日）にはと思っていたけど、何とか達成できました」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。だが、今後について聞くと、グッと表情が引き締まった。「58歳までに3000勝、65歳まで