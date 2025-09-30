「デイリースポーツ杯」（３０日、江戸川）品田直樹（４６）＝東京・８７期・Ｂ１＝が優出圏内に踏みとどまった。３日目は１Ｒをイン逃げで制すと、９Ｒは４着。「乗り味は仕上がりました。乗りやすい分、前に行ってくれる。足は普通だけど、真ん中くらいはある」と、仕上がりには納得の様子だ。現在は３人で並び６位タイ。優出へは２走１５点がノルマだ。「江戸川では乗り味重視。足を求めることはせず、今の乗り心地を壊さ